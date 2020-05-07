Интерес россиян к работе со свободным графиком в среднем по стране вырос на 5% к концу апреля по сравнению с последним полноценным рабочим месяцем — февралем, и работодатели также увеличили число подобных вакансий. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

К концу апреля по всей России число вакансий со свободным графиком выросло в группах профессий «строительство» (27%), «госслужба, некоммерческие организации» (27%), «IT, Интернет, телеком» (12%), «банки, инвестиции» (7%). Многие работодатели столкнулись с нехваткой работников из-за повышенной нагрузки на сервисы (банковские услуги, мобильные приложения, онлайн-платформы) или ограничениями, связанными с миграцией между регионами, поэтому готовы предлагать местным жителям различные варианты подработки с нестандартным графиком.

В топ-тройку городов России по динамике прироста числа вакансий со свободным графиком вошли Волгоград, Тюмень и Новосибирск, свидетельствуют данные исследования.

Примечательно, что работодатели к концу апреля предлагали более высокие зарплаты, чем в феврале. Для вакансий со свободным графиком зарплатные предложения в России выросли в среднем на 6%, к концу апреля оплата для таких составляла 58,5 тыс. рублей. Самый заметный рост показали сферы, которые наиболее востребованы в кризисное время: юриспруденция (90%), страхование (68%), бухгалтерия и финансы (46%).

В сфере госслужбы и НКО рост составил 27%, в области искусства и развлечений — 26%, в IT, Интернете, телекоме — 19%, в медицине и фармацевтике, а также в сегменте «ЖКХ, эксплуатация» — по 9%, в образовании и науке — 8%, в строительстве — 6%, в продажах, а также в сфере транспорта и логистики — по 5%.

Топ-тройку городов по динамике зарплат для вакансий со свободным графиком составляют Санкт-Петербург (плюс 13%, 69,9 тыс. рублей), Саратов (плюс 11%, 59,4 тыс.) и Тольятти (плюс 10%, 54,2 тыс.).

Интерес соискателей к свободному графику увеличился в среднем на 5%. Рост отмечен в группах профессий «маркетинг, реклама, PR» (10%), «транспорт, логистика», «строительство» (по 8%), «производство, сырье, сельское хозяйство» (7%), «домашний персонал» (6%), «административная работа», «госслужба, НКО» (по 5%), «продажи» (4%), «IT, Интернет, телеком», «ЖКХ, эксплуатация», «консультирование» (по 3%), «туризм, рестораны», «бухгалтерия, финансы» (по 2%), «образование, наука», «автомобильный бизнес», «юриспруденция», «искусство, развлечения» (по 1%).

Ранее аналитики «Авито Работы» проводили опрос и выяснили, что в условиях карантина многие задумались о дополнительных источниках доходов. Всего 4% опрошенных заявили о том, что подработка им точно не нужна; 16% уже подрабатывают, а еще 57% респондентов активно ищут источники дополнительного заработка.

Больше всего интересуются вакансиями со свободным графиком жители Барнаула, Волгограда и Тольятти, показывают данные «Авито Работы».

В Москве за три месяца потребность работодателей в сотрудниках со свободным графиком выросла в группах профессий «госслужба, НКО» (100%) и «транспорт, логистика» (38%).

Зарплатные предложения в Москве в среднем улучшились на 5%. Колоссальный рост наблюдался в группе профессий «госслужба, НКО» (189%). Также увеличились предложения по оплате труда в таких группах профессий, как «юриспруденция» (85%), «искусство, развлечения» (50%), «страхование» (43%), «административная работа» (25%), «ЖКХ, эксплуатация» (21%), «IT, Интернет, телеком» (16%), «образование, наука», «домашний персонал» (по 15%), «бухгалтерия, финансы» (13%), «продажи», «управление персоналом» (по 11%), «охрана, безопасность» (9%), «медицина, фармацевтика» (7%), «туризм, рестораны», «производство, сырье, с/х» (по 4%), «транспорт, логистика», «строительство» (по 2%), «фитнес, салоны красоты» (1%).



Внимание столичных соискателей к работе со свободным графиком выросло в среднем на 3% за квартал, следует из материала. «Активнее всего они интересовались группами профессий «маркетинг, реклама, PR» (11%), «консультирование» (9%), «туризм, рестораны», «IT, Интернет, телеком» (по 7%), «транспорт, логистика» (5%), «образование, наука, «строительство», «продажи» (по 4%), «управление персоналом» (3%), «домашний персонал», «охрана, безопасность», «автомобильный бизнес» (по 2%), «бухгалтерия, финансы», «медицина, фармацевтика» (по 1%)», — говорится в релизе «Авито Работы».

