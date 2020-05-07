Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 24 июня предварительные слушания по заявлению Пробизнесбанка о взыскании более 2 млрд рублей с бывшего гендиректора коллекторского агентства «Лайф» Сергея Калачева, приговоренного ранее к шести с половиной годам лишения свободы по делу о растрате средств кредитного учреждения, и ООО «Вега», говорится в определении суда. Заявление поступило в суд 9 января, однако было оставлено без движения. Суд отметил, что к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие направление ответчику копии заявления и приложенных к нему материалов.

Суд в 2015 году признал банкротом Пробизнесбанк, являвшийся головным банком финансовой группы «Лайф».

В феврале 2016 года суд санкционировал арест нескольких бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка, обвиняемых в хищении у вкладчиков около 2,5 млрд рублей. В рамках дела под стражу были взяты бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев, Сергей Калачев, Николай Алексеев и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.

По версии следствия, неустановленные руководители и сотрудники банка, используя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников финансовой группы «Лайф», а также руководителей ряда фиктивных фирм. В результате подконтрольным фирмам-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, однако документы содержали недостоверные сведения, выяснило следствие.