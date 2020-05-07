Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества семи бывших топ-менеджеров Национального Залогового Банка на сумму 1,166 млрд рублей, говорится в определении суда. Обеспечительные меры направлены на сохранение существующего отношения между сторонами, соотносимы с предметом спора, являются соразмерными исковым требованиям, отметил суд.

В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче кредитов техническим заемщикам, не ведущим сопоставимой с масштабами кредитования хозяйственной деятельности. Также, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства. Данные действия и бездействие привели, по мнению АСВ, к ухудшению финансового положения банка, что стало причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Ранее временная администрация по управлению банком выявила признаки вывода активов на 1,6 млрд рублей из кредитной организации. ЦБ отмечал, что активы были выведены посредством реализации ценных бумаг на 1,3 млрд рублей в преддверии отзыва лицензии, а также кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму порядка 350 млн рублей.

Регулятор отозвал у банка лицензию 18 ноября 2016 года.