Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

Как передает РИА Новости, эксперты сервиса подсчитали, что состояние американского бизнесмена достигнет отметки в 1 трлн долларов к 2026 году, когда тому исполнится 62 года. По информации Bloomberg на утро 15 апреля, сейчас оно оценивается примерно в 144 млрд долларов. Однако, по мнению экспертов, стоит учитывать, что с распространением коронавирусной пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали. Уже в этом году Безос увеличил свое состояние на 29,4 млрд долларов.

Следом за основателем Amazon аналитики расположили девелопера из Китая Сюй Цзяиня, который, согласно их оценке, станет триллионером через год после Безоса.



На третьем месте оказался основатель Alibaba Group Джек Ма, чье состояние может достичь 1 трлн долларов в 2030 году.