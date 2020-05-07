Корпоративные клиенты Альфа-Банка теперь могут дистанционно менять привязанный номер телефона в своем профиле в интернет-банке. Ранее клиентам приходилось посещать офис банка, чтобы сменить привязанный телефонный номер. Теперь его можно изменить удаленно всего за несколько минут, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Процедура дистанционной смены номера проста и полностью безопасна, достаточно вписать новый номер в профиль и подписать операцию одноразовым кодом, который приходит на прежний номер телефона. Номер сменится в течение 10 минут», — говорится в релизе.

Телефонный номер, указанный в профиле клиента в интернет-банке, используется для двухфакторной аутентификации при входе уполномоченного лица компании в интернет-банк, а также для подписания документов простой электронной подписью. Необходимость заменить привязанный номер возникает в случае смены уполномоченного лица компании или при переходе компании на обслуживание к другому оператору связи без сохранения номеров.