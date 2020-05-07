Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне. Об этом заявил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ситуация на валютном рынке остается нестабильной после обвала цен на нефть в марте. В середине марта биржевой курс доллара вырос до 81 рубля впервые с 2016 года, напоминает издание. Сегодняшний официальный курс составляет 73,93 рубля за доллар.



По словам Аксакова, дальнейшее развитие событий на валютном рынке зависит от цены на нефть. «На курсы валют повлиял фактор пандемии, которая изменила и цены на нефть. Начало сворачиваться производство во всем мире, соответственно, стали потреблять меньше энергоресурсов, — пояснил депутат. — Это привело к тому, что цена на нефть упала и, соответственно, снизился курс рубля». Сейчас цена на нефть начинает восстанавливаться — она стабилизировалась на уровне 30 долларов за баррель.

Аксаков считает, что вслед за ослаблением режима самоизоляции во многих странах будет восстанавливаться мировое и российское производство энергоносителей. Соответственно, спрос на нефть возрастет, ее стоимость будет расти, и, скорее всего, курс доллара по отношению к рублю будет снижаться, сказал депутат.



«Укрепление рубля может произойти к концу года, по мере восстановления роста мировой экономики и роста цен на нефть», — отметил Аксаков. Летом, по его ожиданиям, курс рубля будет примерно на том же уровне, что и сейчас.

