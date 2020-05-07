Для восстановления работы кредитных организаций в нормальным ритме понадобится около года, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я бы осторожно сказал, этот год и первая половина следующего года необходимы, чтобы восстановить, скажем так, в нормальном ритме работу в том числе кредитных организаций», — сказал Аксаков на пресс-конференции. Он отметил, что сроки будут зависеть от скорости восстановления экономики и не исключил, что государство будет принимать дополнительные меры поддержки заемщиков.

Накануне Центробанк направил в Госдуму годовой отчет. По словам Аксакова, он свидетельствует о том, что российская банковская система подошла к мировому кризису и пандемии «в очень хорошем состоянии». «Никогда так крепко она не выглядела в современной российской истории, как это было на февраль текущего года. В этот период показатель достаточности капитала в целом по системе составлял 12,4% при нормативе 8%... Профицит ликвидности банковской системы составлял почти 4 трлн рублей», — отметил депутат.

Главным риском для банков в текущей ситуации Аксаков считает возможный рост проблемных кредитов. Вторым риском он назвал выпадение ликвидности банковской системы, связанное с принятием закон о кредитных каникулах и активной реструктуризацией кредитов по программам самих банков.