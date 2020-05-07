АКРА подтвердило кредитный рейтинг Газтрансбанка на уровне «BB-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Кредитный рейтинг Газтрансбанка определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, диверсификация бизнеса оценивается как относительно низкая. Операционный доход в основном формируют процентные поступления по кредитам, выданным клиентам (78% операционных доходов). АКРА отмечает тенденцию к снижению способности Газтрансбанка генерировать капитал в связи с сокращением чистой процентной маржи и ростом стоимости риска. Тем не менее в течение последних пяти лет банк демонстрировал положительный финансовый результат.

К позитивному рейтинговому действию могут привести: снижение уровня проблемной задолженности; уменьшение концентрации кредитного портфеля банка на десяти крупнейших группах заемщиков; снижение зависимости от крупнейшего источника фондирования за счет привлечения иных источников и сокращение объема непрофильных активов на балансе банка. Негативно повлиять на рейтинг Газтрансбанка могут: падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%; существенное снижение прибыльности; ухудшение позиции по ликвидности и увеличение зависимости от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков).