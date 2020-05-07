Подать заявление на оформление пенсий и других социальных выплат можно будет через электронную почту, мессенджеры или социальные сети, пишет «Российская газета» . Отдельные документы можно будет лишь задекларировать или предоставить копию. Законопроект об этом Минэкономразвития внесло в правительство. Конкретные механизмы реализации этой идеи будут проработаны отдельно, сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, опросы показывают различные причины невозможности получения государственных услуг в электронной форме — от неумения пользоваться Интернетом и отсутствия компьютера дома до сложности регистрации и предоставления сведений в системе. Минэкономразвития предлагает присмотреться к другим вариантам дистанционного обслуживания людей.

Минтруд сообщает, что многие услуги не только переведены в электронный вид, но по некоторым из них минимизировано количество требуемых сведений и упрощен порядок получения.