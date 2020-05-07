В набсовет ВТБ может войти глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, свидетельствуют материалы банка на портале раскрытия корпоративной информации.

«В соответствии с предложениями Росимущества, являющегося владельцем 60,93% голосующих акций банка ВТБ, включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка ВТБ на годовом общем собрании акционеров ВТБ следующих кандидатов: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Григоренко Дмитрия Юрьевича; 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена наблюдательного совета); 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена наблюдательного совета); 6. Моисеева Алексея Владимировича; 7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена наблюдательного совета); 8. Решетникова Максима Геннадьевича; 9. Cидоренко Валерия Валерьевича. Результаты голосования: решение принято», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что замминистра финансов Алексей Моисеев может войти в набсовет ВТБ вместоминистра финансов Антона Силуанова, но не станет его председателем. «Сейчас планируется, что [в набсовете] будет два человека из правительства. Один из них — я, один — председатель. Вместо Антона Германовича [Силуанова в набсовет войду я]. И будет еще председатель, который ни в Минфине, ни в Минэке не работает», — рассказывал Моисеев.

Перед этим Банк России предложил запретить госслужащим одновременно участвовать в наблюдательных советах Сбербанка и ВТБ . До этого сообщалось, что правительство разрешило министру финансов РФ Антону Силуанову, возглавляющему сейчас набсовет ВТБ, войти в набсовет Сбербанка на безвозмездной основе.



Помимо Силуанова в набсовет ВТБ в настоящий момент входят Маттиас Варниг, Сергей Дубинин, Михаил Задорнов, глава банка Андрей Костин, Шахмар Мовсумов, Игорь Репин, Ив Тибо де Сильги, Александр Соколов, Оксана Тарасенко, Владимир Чистюхин.