Профицит ликвидности банковского сектора РФ сократился вдвое с начала года. Об этом сообщила на пресс-конференции в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она констатировала, что вопрос ликвидности банковского сектора «сейчас многих волнует» из-за заметного снижения профицита ликвидности — с 2,8 трлн рублей на начало года до 1,4 трлн рублей.

По словам главы Центробанка, есть несколько причин снижения профицита ликвидности.

Первая — увеличение спроса на наличные. В условиях неопределенности относительно сроков самоизоляции многие граждане предпочли запастись наличными. При этом и сами банки, наблюдая рост спроса на наличные рубли, предпочитали увеличивать объем наличности в кассах и банкоматах, чтобы гарантированно удовлетворить этот повышенный спрос.

«Мы ожидаем, что по мере постепенного снятия ограничительных мер значительная часть этого объема наличных рублей вернется в банки», — заявила Набиуллина.

«Вторая причина — объявленные нерабочие дни изменили традиционный график поступлений и списаний средств у корпоративных клиентов. В этих условиях прогнозирование потоков ликвидности для банков становится более сложным, и многие из них предпочитают поддерживать буфер ликвидности на корсчетах и не размещать его на денежном рынке. Из-за этого неравномерность распределения ликвидности между банками становится более выраженной, поскольку те банки, которые испытывают локальный дефицит ликвидности, не могут в полной мере его покрывать за счет межбанковского кредитования», — рассказала глава Центробанка.

«Понимая временное увеличение спроса на ликвидность, Банк России начиная с марта проводит аукционы РЕПО «тонкой настройки», расширяя возможности для кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью», — напомнила Набиуллина.



Также она анонсировала запуск более длительных по срокам инструментов рефинансирования — месячного и годового РЕПО — для компенсации дисбалансов банковских активов и пассивов по срочности.