В Трудовой кодекс предлагают внести поправки, регулирующие нормированность рабочего дня на удаленной работе: его продолжительность, согласно документу, не должна превышать восьми часов, как и стандартное трудовое время. Об этом пишут «Известия» . Поправки готовит фракция «Единая Россия», сообщил один из авторов, первый зампред партии Андрей Исаев. По его словам, многие работодатели сегодня считают, что удаленная работа — это привилегия для сотрудников, и они вправе давать им поручения в любое время дня и ночи. Однако дистанционный трудовой день, так же как и в офисе или на предприятии, не должен длиться более восьми часов, а если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные. Также если сегодня Трудовой кодекс исполнять буквально, то работнику, чтобы подписать те или иные документы, обязательно нужно прибыть в офис, но это нивелирует само понятие об удаленной работе, пояснил Исаев.

В Минтруде заявили, что допускают пересмотр законодательства в сфере удаленной работы. В ведомстве отметили, что введение новых законодательных норм потребует тщательного обсуждения и проработки. По словам представителей фракций Госдумы, инициативу вполне можно поддержать. Если бизнес намерен платить за удаленную работу меньше, потому что она кажется легче, то, конечно, изменения в Трудовой кодекс необходимо поддержать. «Удаленка» значительно экономит затраты работодателей, в том числе на аренде помещений и электричестве, отметили представители фракций.

Поправки поддерживает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, основное нарушение на «удаленке» — это когда человек работает круглые сутки. Ему постоянно звонят или пишут сообщения, на которые он должен отвечать. Чтобы права трудящихся были защищены, эта часть Трудового кодекса нуждается в пересмотре, подчеркнул Шмаков.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что пока массовых нарушений прав трудящихся на удаленной работе он не заметил, но тоже поддержал бы эту инициативу. В этих условиях должна быть урегулирована и возможность более быстрого расторжения трудовых договоров — в течение двух недель, а не двух месяцев — и с обязательной выплатой двухмесячного пакета, пояснил он. По мнению Калинина, это тоже бы защитило права трудящихся, так как сегодня за время увольнения работника фирма может обанкротиться, и тогда сотрудник вообще не получит никакой компенсации.