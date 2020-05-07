«Тинькофф Бизнес» запустил акцию по подключению интернет-эквайринга со специальной ставкой 0,5% для компаний, занимающихся онлайн-продажами ряда категорий товаров. Об этом в пятницу объявили в Тинькофф Банке.

В частности, спецусловия предусмотрены для компаний, занимающихся онлайн-продажей:

продуктов питания и еды;

лекарств и товаров медицинского назначения;

бытовой техники, электроники и средств связи;

одежды;

товаров повседневного спроса.

Акция действует до 30 июня этого года. Специальная ставка в 0,5% распространяется на первые 100 тыс. рублей в обороте компании в течение каждого календарного месяца. При обороте свыше 100 тыс. рублей ставка интернет-эквайринга составит 1% на сумму превышения. Если у клиента «Тинькофф Бизнеса» есть несколько магазинов или сайтов, то обороты по ним суммируются.

Стать участниками акции смогут все индивидуальные предприниматели и компании с расчетным счетом в «Тинькофф Бизнесе», которые впервые подключают интернет-эквайринг «Тинькофф», или любые другие компании, не являющиеся клиентами «Тинькофф». Для этого им необходимо открыть счет в банке (обслуживание счета в первые два месяца будет бесплатным).

Отраслевой MCC-код компании должен соответствовать списку кодов, указанных в условиях акции. Заявку на открытие счета можно оставить на сайте Тинькофф Банка или по указанному там телефону, а действующие клиенты могут оформить заявку на интернет-эквайринг через персонального менеджера.



В банке обещают, что команда разработчиков бесплатно настроит интернет-эквайринг и установит форму оплаты на сайте клиента. Также специалисты «Тинькофф» выполнят необходимую интеграцию с онлайн-кассой либо предложат несколько партнеров на выбор.