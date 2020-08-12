Снижение Банком России эквайринговой комиссии в интернет-торговле не повысило объемов продаж, банки отмечают всплески лишь по отдельным категориям, пишет «Коммерсант» .

Так, в ВТБ отмечают, что рост онлайн-торговли во второй половине апреля в целом оказался ниже, чем в первой половине апреля, хотя и выше, чем в конце марта. В Газпромбанке подсчитали, что в апреле по сравнению с мартом рост доли интернет-торговли в общем объеме покупок составил всего 4 процентных пункта, дойдя до 22%. «Русский Стандарт» отметил, что за последние две недели апреля наибольший рост среди оплаченных картами товаров показала одежда (38%) по сравнению с первыми двумя неделями апреля. Продажа товаров повседневного спроса выросла на 30%, а бытовой техники, электроники и средств связи — на 8%.

По словам гендиректора процессинговой компании «Мультикарта» Кирилла Свириденко, у банков-клиентов наблюдается снижение количества трансакций в пределах 20% в интернет-магазинах, продающих электронику и смартфоны, но заметен рост спроса на крупную бытовую технику — на 17%.

Банкиры утверждают, что ограничение эквайринговой комиссии не повлияло на спрос в интернет-магазинах, так как тарифные корректировки не повлияли на цены предприятий и, как следствие, затраты их клиентов. Более того, для клиентов интернет-магазинов ситуация ухудшилась — вслед за регулятором значения межбанковских комиссий снизили платежные системы, в данных условиях банки вынуждены отменить начисление кешбэка за такие операции, пояснили банкиры. По их словам, в целом в эквайринге ситуация сложная из-за снижения покупательской активности в офлайн-торговле вследствие введения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. На онлайн-торговлю большой надежды нет, поскольку рост отмечается в основном в тех категориях, в которых введены ограничения по комиссиям, а значит, доход минимальный, отметили представители кредитных организаций.