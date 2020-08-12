Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Максимум» (на 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730, 1 096 дней) составит 3,5—4,5% (вместо 4—5%), вкладов «Пополняемый» (на 91, 181, 270, 367 дней) — 3,4—3,9% (ранее — 4—4,25%), «Комфорт» (на 91, 181, 270, 367 дней) — 3,3—3,8% годовых (прежде — 4%).

Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Нарастающий» (от 100 тыс. рублей) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка на 12 месяцев составит 4% (вместо 4,5%). На срок 18 месяцев доходность депозита не изменилась и равна 4,5% годовых.

Проценты выплачиваются ежеквартально.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Комфорт» и «Пополняемый».