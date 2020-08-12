Россельхозбанк в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Победная ставка!» предлагает оформить вклад «Доходный» на специальных условиях. Они распространяются на вклад, открытый на один год один месяц, два, три и четыре года при условии выплаты процентов в конце срока.

Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Доходность составит 5,7—7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Открыть вклад можно в отделении банка, а также через интернет-банк или мобильный банк с 9 по 31 мая.