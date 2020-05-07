Прибыль группы Азиатско-Тихоокеанского Банка по итогам 2019 года составила 1,57 млрд рублей по МСФО, следует из релиза финучреждения.

«Банковская группа в составе Азиатско-Тихоокеанского Банка (ПАО) и лизинговой компании ООО «Экспо-Лизинг» опубликовала консолидированную отчетность по международным стандартам за 2019 год. Несмотря на произведенное доформирование резервов в размере более 1 млрд рублей под обесценение активов, связанных с операциями предыдущих собственников, за 2019 финансовый год группой получен совокупный доход (прибыль) в размере 1,57 млрд рублей», — отмечается в сообщении.



Объем активов группы вырос на 9% до 97,1 млрд рублей, величина собственного капитала — на 10% до 16 млрд рублей. Прирост кредитного портфеля, основного работающего актива группы, составил почти 15%, аналогичную динамику продемонстрировал лизинговый портфель. Объем привлеченных группой средств клиентов и других банков вырос на 8,5% до 81 млрд рублей, заключили в АТБ.