Половина девелоперов в России может не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с пандемией, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей. Большинство респондентов (77%) сообщили о падении спроса и продаж на своих объектах, 45% — о росте цен на стройматериалы, 50% — о замедлении темпов строительства, а 51% — о повышенном риске не сдать объекты в срок.

Данные опроса подтверждает и исследование Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК): доля застройщиков, которые не сдадут вовремя дома, — 58%, ощутить сдвиг сроков ввода на два-три месяца могут до 600 тыс. дольщиков. По словам генерального директора РАСК Николая Алексеенко, в первую очередь задержки ввода объектов будут обусловлены режимом самоизоляции, который привел к снижению объемов денежных средств, которые направляются на строительство. Это приведет к замедлению хода работ. Также строительные работы приостановились, а это уже прямая причина сдвига сроков.

По словам участников отрасли, рост стоимости стройматериалов, который отметили 45% опрошенных девелоперов, пока не настолько значительный и не приведет к серьезному повышению цен на квартиры в новостройках. Но не все проекты смогут позволить себе компенсировать дополнительные издержки за счет покупателя, застройщики будут вынуждены компенсировать потери за счет своей прибыли.

По данным руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, количество онлайн-консультаций для потенциальных покупателей квартир в Москве и Московской области сократилось в среднем на 70%, а в регионах этот показатель снизился на 30—50%. Как отметили эксперты, государственные меры субсидирования ипотечной ставки до 6,5% вместе с программами от застройщика помогли спросу начать хоть и медленное, но восстановление. По их мнению, восстановление отрасли начнется после окончания режима самоизоляции. Если режим ограничений так или иначе продлится до начала июня, то на уровень прошлого года продажи вернутся не раньше июля-августа, считают эксперты.