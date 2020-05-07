Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале уменьшились более чем на 15 млрд рублей и составили 2,807 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . Это одно из крупнейших сокращений пенсионных средств, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), за последнее время. Более негативной была динамика только по итогам последнего квартала 2018 года.

Одним из факторов нынешнего сокращения стала слабая переходная кампания: в I квартале в НПФ пришли всего 139 тыс. человек, а в Пенсионный фонд России (ПФР) вернулись 105 тыс. человек. При этом положительное для НПФ сальдо переходов было частично нивелировано единовременными выплатами гражданам, вышедшим досрочно на пенсию, а также выплатами правопреемникам умерших застрахованных лиц. С учетом остальных выплат, а также перевода средств в резерв по ОПС (РОПС) это привело к снижению обязательств по ОПС почти на 5 млрд рублей, до 2,733 трлн.

Другим фактором стала негативная динамика финансового рынка. По данным ЦБ, в марте снижение стоимости пенсионных накоплений НПФ составило 23 млрд рублей.

По расчетам руководителя проекта Pensopathology Евгения Биезбардиса, РОПС составил 87,1 млрд рублей, превысив на 7,5 млрд рублей показатель начала года. Пенсионные накопления НПФ по итогам I квартала оказались ниже на 14 млрд рублей, чем обязательства. А это значит, что фондам потребуется восстанавливать в следующие три квартала инвестиционный результат, чтобы заработать доходность для своих клиентов, от которой зависит, в частности, переменная часть вознаграждения фондов, пояснил Биезбардис.