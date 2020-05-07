Повышение лимита на оплату покупок банковскими картами без ввода ПИН-кода незначительно повлияет на структуру бесконтактных платежей. Так, увеличение лимита свыше 1 тыс. рублей позволит дополнительно оплачивать без ввода ПИН-кода только 2-2,5% от общего числа операций. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»).

«Подавляющее большинство операций по бесконтактным картам сегодня проводится без ввода пин-кода. Повышение лимита позволит перевести в режим без ввода пин-кода всего 2-2,5% от общего числа межбанковских операций, которые сегодня проводятся по всем картам «Мир». Если рассматривать сегмент продуктовой розницы, там эта цифра будет около 1-1,5%, а в аптеках — около 0,3%», — сообщили в пресс-службе НСПК.

В настоящее время на оплату покупки бесконтактной картой «Мир» без ввода ПИН-кода установлен лимит в 1 тыс. рублей. По данным НСПК, в марте 2020 года средний чек операций по картам «Мир» по России в POS-терминалах супермаркетов составил 488 рублей, в аптеках — 608 рублей, а в апреле — 521 и 615 рублей соответственно, что значительно ниже установленного в настоящее время лимита.

В пресс-службе НСПК отметили, что изменение данного лимита весьма трудоемкий и длительный процесс, требующий существенных усилий от всех банков, поскольку это затрагивает технологические настройки различных систем, в том числе POS-терминалов и систем риск-менеджмента кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок с 1 тыс. до 5 тыс. рублей, при которых держатели их карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактными картами.