Облачные хранилища и онлайн-сервисы останутся основными мишенями фишинговых атак из-за большого количества хранящейся там личной информации, прогнозируют в Group-IB. В 2019 году наибольшее число фишинговых страниц также было нацелено на онлайн-сервисы (29,3%), облачные хранилища (25,4%) и финансовые организации (17,6%), говорится в отчете компании.

Рост интереса к атакам на облачные хранилища и интернет-провайдеров сопровождался снижением объема фишинга под почтовые сервисы — их доля в общем количестве фишинговых ресурсов упала с 19,9% до 5,9% — и криптовалютные проекты, пишут авторы исследования.

Электронная почта по-прежнему остается для злоумышленников основным каналом доставки вредоносного программного обеспечения (ВПО): шифровальщиков, банковских троянов, бэкдоров. Но если в первом полугодии прошлого года 23% фишинговых писем содержали ссылки, во втором полугодии в большинстве случаев (98%) ВПО пряталось во вложениях, и лишь 2% фишинговых писем содержали ссылки, ведущие на загрузку вредоносных файлов. При этом во второй половине года в архивах доставлялось около 70% всех вредоносных объектов.

По данным Group-IB, шифровальщики остались самым распространенным вложением в фишинговых письмах во второй половине прошлого года, составив 47% от общего числа вредоносных вложений. Банковские трояны были обнаружены лишь в 9% вредоносных кампаний, уступив место шпионскому ПО и бэкдорам (35%).