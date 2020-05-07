На заседании совета директоров Банка России в июне может быть рассмотрен вопрос о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть на 1 процентный пункт. Такую возможность не исключает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«И на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться, как сейчас, вопрос о снижении на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив», — сообщила она на пресс-конференции в пятницу.



Центробанк 24 апреля снизил ключевую ставку сразу на 50 б. п. (0,5 п. п.) — до 5,5% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора по ставке состоится 19 июня.