Ранее стало известно, что ВТБ может скорректировать дивидендные выплаты.
Решение банков не выплачивать дивиденды за 2019 год было бы абсолютно разумным решением. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
Напомним, ЦБ рекомендовал банкам перенести рассмотрение вопроса о дивидендах за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года.
«Банки должны будут оценить свои возможные потери, насколько это потребует дополнительно капитала, и принять решение либо о том, чтобы не выплачивать дивиденды (и это было бы абсолютно разумным решением, для того чтобы сохранить и увеличить капитал в том числе для кредитования экономики в период восстановления), либо уменьшить размеры этих дивидендов», — отметила Набиуллина.
Ранее стало известно, что ВТБ может скорректировать дивидендные выплаты. Один из обсуждаемых вариантов — снижение дивидендов, выплачиваемых государству по привилегированным акциям, на сумму потерь банка от реализации мер поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский также отмечал, что банк не станет выплачивать дивиденды, пока ситуация в стране не нормализуется.
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