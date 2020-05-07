Решение банков не выплачивать дивиденды за 2019 год было бы абсолютно разумным решением. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

Напомним, ЦБ рекомендовал банкам перенести рассмотрение вопроса о дивидендах за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года.

«Банки должны будут оценить свои возможные потери, насколько это потребует дополнительно капитала, и принять решение либо о том, чтобы не выплачивать дивиденды (и это было бы абсолютно разумным решением, для того чтобы сохранить и увеличить капитал в том числе для кредитования экономики в период восстановления), либо уменьшить размеры этих дивидендов», — отметила Набиуллина.



Ранее стало известно, что ВТБ может скорректировать дивидендные выплаты. Один из обсуждаемых вариантов — снижение дивидендов, выплачиваемых государству по привилегированным акциям, на сумму потерь банка от реализации мер поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский также отмечал, что банк не станет выплачивать дивиденды, пока ситуация в стране не нормализуется.