Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки.

«В 12:08 мск торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — отмечалось на сайте биржи.

Торги на фондовом рынке возобновятся в 12:50 мск, сообщила Мосбиржа.

«Торги на фондовом рынке возобновятся в 12:50 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», — говорится в сообщении.

