Московский Кредитный Банк (МКБ) принял решение о продолжении обслуживания карт с истекшим сроком действия, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Продление действительно для всех держателей карт платежных систем Visa, Mastercard, «Мир», срок действия которых уже истек или истекает в период с 1 марта 2020 года. Держатель карты может пользоваться картой с истекшим сроком действия для совершения любых операций: снимать и вносить наличные в банкоматах и терминалах, оплачивать покупки и услуги, в том числе онлайн.

Однако необходимо учитывать, что при обслуживании карты в сторонней сети возможно возникновение отказов по карте, так как не все банки-эквайеры смогли разрешить обслуживание карт с истекшим сроком действия и провести настройку сети.

Для клиентов сохраняется возможность обратиться в офисы МКБ для получения ранее оформленной или перевыпущенной карты, а также для подачи заявления на перевыпуск.

Об окончании обслуживания карт с истекшим сроком действия МКБ сообщит дополнительно.