Международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, при которых держатели их карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактными картами. Об этом РБК рассказали три источника на финансовом рынке.

Письмо с рекомендациями было направлено банкам-партнерам Mastercard на этой неделе, говорит один и собеседников, подчеркивая, что конечное решение будет зависеть от самих банков. В письме не содержится конкретная дата, с которой банки могут повысить лимит, — это можно сделать на усмотрение самих кредитных организаций, поясняет другой собеседник.

В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, но в этот список Россия не входила.

Другая международная платежная система — Visa — в прошлом году разрешила своим держателям не вводить ПИН при бесконтактной оплате до 3 тыс. рублей, до этого этот порог также был установлен на уровне 1 тыс. рублей.

РБК направил запрос в Mastercard и крупные банки. Банк «Русский Стандарт» произведет все необходимые настройки эквайринговой сети, сообщил представитель банка.

По данным исследования Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Mastercard среди всех карт у россиян на начало 2019 года составляла 36%. Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн рублей — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок.