В депозитной линейке Локо-Банка появился новый продукт — «Накопительный счет». Об этом на днях объявили в кредитной организации.

Как указано в релизе банка, продукт позволяет получать гарантированный доход в размере 5,5% годовых для счета в рублях и 1% годовых для счета в долларах США. При этом вкладчик может пополнять счет и снимать с него денежные средства без ограничений в любой момент времени, не теряя проценты. Доход выплачивается на ежемесячной основе.



Открыть накопительный счет можно в любом отделении банка. В ближайшее время услуга будет доступна дистанционно, без посещения офиса.