Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 19 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 20 копеек и составил 73,9 рубля, а евро подешевел до 80,08 рубля (минус 18 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, перед длительными выходными многие участники рынка захотят выйти из рынка, что окажет давление на рубль. По его словам, в целом техническая картина по паре доллар/рубль хорошая, поэтому рост пары будет сдержан уровнем 75,75. На следующей неделе ожидается падение доллара до 71,5 рубля.

«Не ждем принципиальных изменений в паре доллар/рубль: она по-прежнему в ближайшие дни останется в коридоре 72,7—75,5. Но тенденция ухода в верхнюю часть этого диапазона с попытками его пробить будет нарастать. Сейчас против рубля играет сокращение объема валютных интервенций со стороны Банка России из-за роста цен на нефть. Сегодня во второй половине дня традиционно усилятся покупки долларов и евро накануне длинных праздников. Так что закрытие валютных торгов вблизи отметки 75 рублей за доллар выглядит вполне вероятным», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.