Около 100 сотрудников Центробанка заражены коронавирусной инфекцией, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«У нас большая организация, и поэтому, к сожалению, случаи заболевания есть. Это около 100 человек, большинство в Москве», — отметила глава регулятора.



По словам Набиуллиной, около 80% сотрудников центрального аппарата сейчас работают дистанционно, в регионах — около 60—65%. Кроме того, введен режим сменной работы, изолированной в том числе от внешнего мира.