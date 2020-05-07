Государство может субсидировать 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции и ввести механизм факторинга со сроком финансирования до года для IT-компаний, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта мер поддержки отрасли, разработанных Минкомсвязью и «ВЭБ.РФ». Так, покупателям отечественного IT-оборудования и софта могут быть предоставлены льготные кредиты со ставкой 1–5% в объеме от 25 млн до 10 млрд рублей.

По словам участников отрасли, у IT-компаний нет обеспечения заемных средств, поэтому недостаток доступных инструментов привлечения денег — системная проблема. Предложенные меры улучшат положение отрасли в случае, если будут приняты сопровождающие изменения в Налоговом кодексе и другие нормативные документы, которые сделают их действительно доступными для IT-компаний и их заказчиков. Также если поступления по договорам факторинга не будут учитываться налоговой в качестве дохода от основной деятельности, то компании вообще не смогут воспользоваться этим механизмом. Меры по льготным кредитам принесут пользу отдельным крупным компаниям, работающим с большими госпредприятиями, но серьезного влияния на индустрию разработки софта не окажут, пояснили участники отрасли.

По их мнению, предложенные меры господдержки позволят обеспечить банкам гарантию компенсации их потерь от работы на невыгодных для них условиях. Воспользоваться мерами смогут федеральные и региональные органы власти или крупный бизнес, например, госкорпорации. Также необходимо указать в предложениях возможность льготного кредитования не только заказчиков, но и разработчиков отечественных решений, отметили участники IT-отрасли.