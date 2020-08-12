Вчера настроение на рынках улучшилось, и биржевые индикаторы шли вверх. Причиной для оптимизма на рынках стало сразу несколько новостей – это и запланированные на будущую неделю торговые переговоры между США и Китаем, и статистика по китайскому экспорту за апрель, которая оказалась гораздо лучше ожиданий, и рост цен на нефть (Brent +2,2% до 30,38 долл./барр.) после того как Саудовская Аравия повысила отпускные цены на фоне первых признаков восстановления спроса. Впрочем, нефтяное ралли было непродолжительным. На этом фоне индекс РТС повысился на 1,4% до 1 126 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,1% до 2 634 пунктов; спросом пользовались акции банков и компаний горно-металлургического сектора. Укрепление российской валюты вчера возобновилось после ослабления днем ранее, и по итогам дня рубль подорожал на 1,0% до 73,81 руб./долл. Тем не менее, как курс рубля, так и российские биржевые индик аторы притормозили позитивную динамику после того как стало известно, что карантинные меры в России продлеваются до конца мая. Европейские рынки также шли вверх, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 повысился на 1,1% на фоне надежд на финансовые стимулы и действий европейских правительств, направленных на смягчение карантинных мер.

Мы ожидаем, что сегодня активность на российском рынке акций будет невысокой накануне длительных выходных: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет идти вверх на фоне глобального оптимизма, связанного с тем, что США и Китай будут поддерживать доверительные торговые отношения в период, когда начинают смягчаться карантинные меры и страны Европы и Северной Америки перезапускают свои экономики. По сообщениям ки тайских государственных СМИ, торговые представители США и Китая вчера вечером провели телефонные переговоры, в ходе которых обязались сотрудничать по вопросам первого этапа торговой сделки. Тем не менее, настроение на рынках остается хрупким на фоне непрекращающегося потока неутешительной макроэкономической статистики, которая свидетельствует о снижении индикаторов до своих рекордных минимумов. Сегодня Минтруда США представит месячную статистику по рынку труда США – согласно прогнозам, безработица за апрель достигнет самого высокого уровня за последние 70 лет. Наклон кривой доходности США увеличился до рекордного максимума после того как стало известно, что Казначейство США для поддержки экономики займет рекордную сумму в $2 999 трлн в 2К20. Мы ожидаем, что сегодня активность на рынке будет невысокой накануне продолжительных выходных – российский рынок в понедельник закрыт по случаю Дня победы. Рынки Великобритании закрыты сегодня по этой же причине (8 мая – День победы в Европе).

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Инфляция составила 3,1% г/г в апреле; НЕГАТИВНО

Как сообщил вчера Росстат, потребительские цены выросли на 0,8% м/м в апреле, в результате чего годовая инфляция составила 3,1% г/г. Несмотря на комментарий ЦБ о том, что инфляционный тренд соответствует ожиданиям, мы относимся к этой цифре с определенным опасением. Инфляция превышает наши ожидания второй месяц подряд, и более быстрый в сравнении с ожиданиями рост цен, главным образом, вызван продовольственной инфляцией. Рост цен на продукты питания ускорился до 1,7% м/м в апреле против роста на 1% м/м в марте, и годовой рост цен в этом сегменте в апреле подскочил до 3,5% г/г; в непродовольственном сегменте цены выросли всего на 0,4% м/м против роста на 0,5% м/м в марте, а годовой рост цен в этом сегменте в апреле составил только 2,8г/г. Мы хотим отметить два момента в связи с подобной динамикой. Во-первых, вполне возможно, что спрос сместился в пользу продовольственных продуктов из-за длительного карантина, и/или же население из-за заметного снижения уровня жизни в большей степени склонно к потреблению повседневных продовольственных товаров, способствуя тем самым ускоренному росту их цен. Во -вторых, вполне возможно, что карантин осложняет корректное измерение статистики цен. В обоих случаях это нам представляется плохой новостью для ЦБ, который совсем недавно обозначил свое намерение продолжить понижение ключевой процентной ставки. Дефляционные опасения, которые были основным аргументом в пользу изменения риторики монетарных властей, остаются лишь ожиданием, тогда как текущий инфляционный тренд указывает на большую степень неопределенности вокруг траектории цен. Мы считаем, что понижение ключевой процентной ставки на 50 б. п. все еще возможно на заседании в июне, однако перспективы для продолжения понижения ставки сейчас нам представляются менее определенными.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Сбербанк (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): ЦБ РФ и Минфин подписали акционерное соглашение; НЕЙТРАЛЬНО

ЦБ РФ вчера объявил о подписании акционерного соглашения с правительством 30 апреля в связи с передачей контрольного пакета акций Сбербанка (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) с целью обеспечения преемственности корпоративного управления. Соглашение будет действовать до 20 апреля 2023 г. Его основные пункты, касающиеся состава Наблюдательного совета, директивного голосования и дивидендной политики соответствуют предыдущим комментариям и прогнозам менеджмента и представителей государства и соответствует ожиданиям рынка. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций банка.

Ключевые пункты этого документа мы приводим ниже:

Правительство номинирует не более 4 госпредставителей в Наблюдательный совет, в том числе 1 представителя ЦБ РФ (из 14 членов Наблюдательного совета). Сейчас в Наблюдательный совет входит 6 госпредставителей (в том числе 5 представителей ЦБ РФ), 2 исполнительных директора и 6 независимых директоров, акционерное соглашение предусматривает 8 независимых исполнительных директоров, а значит, большинство в Наблюдательном совете. Это в целом соответствует недавним комментариям главы Сбербанка, сделанным в середине марта;

Госпредставители голосуют по директиве по следующим вопросам: 1) повестка дня годового общего собрания акционеров (ГОСА); 2) избрание председателя Наблюдательного совета и председателя Правления, а также досрочное прекращение его полномочий; 3) рекомендация по размеру дивидендных выплат и утверждение дивидендной политики;

В качестве целевого уровня дивидендных выплат соглашением установлено не менее 50% чистой прибыли Сбербанка по МСФО, что соответствует предыдущей дивидендной политике;

Московская биржа (НА УРОВНЕ РЫНКА): операционные результаты за апрель 2020 г.; НЕЙТРАЛЬНО - ПОЗИТИВНО

Московская биржа (MOEX RX: НА УРОВНЕ РЫНКА) вчера представила операционные результаты за апрель 2020 г. В апреле повышенная волатильность на рынке сохранялась, что привело к росту объемов торгов на 16% г/г, однако на помесячной основе рост снизился на 13% м/м. Средние рублевые и долларовые балансы выросли на 29-96% г/г за 4М20, отчасти нейтрализуя давление, вызванное понижением ключевой процентной ставки ЦБ и ФРС (ЦБ, судя по всему, продолжит понижать ставку). Акции Московской биржи выросли в цене на 54% с минимумов середины марта, опередив динамику индекса Московской биржи (+25%) и акций анализируемых нами банков (+4-26%), так как волатильность на рынке является краткосрочным благоприятным фактором для акций биржи. После этого, тем не менее, может последовать период слабой активности на рынке, когда аппетит к риску у участников рынка ослабевает. Более того, рынок может недооценивать то влияние, которое оказывает на процентный доход понижение ставок ЦБ и ФРС. Акции биржи торгуются по коэффициенту P/E 2020П на уровне 13,5x (с премией 26-32% к средним мультипликаторам за последние пять лет и два года) при дивидендной доходности на уровне 6,4% по итогам 2019 г. (дата отсечения назначена на 14 мая).

Объем торгов: Совокупный объем торгов в апреле вырос на 16% г/г, однако снизился на 13% м/м. Объем торгов на рынке акций в апреле подскочил на 132% г/г, однако снизился на 32% с рекордно высоких уровней марта (подобная динамика в основном объясняется среднесуточным оборотом торгов). Оборот торгов на долговом рынке снизился на 19% г/г в основном на фоне корпоративных размещений, объем которых снизился на 53% г/г и не изменился в месячном сопоставлении, а также облигаций овернайт (-63% г/г -65% м/м). Объем торгов на рынке вторичного долга не изменился в годовом сопоставлении и снизился на 37% м/м. Объем торгов на валютном рынке снизился на 6% г/г в апреле, главным образом, на фоне снижения объема торгов инструментами своп на 18% г/г, тогда как объем торгов инструментами спот вырос на 48% г/г. Объем торгов репо вырос на 36% г/г в апреле, главным образом, на фоне роста объема торгов репо с ЦК и репо с Федеральным Казначейством. Объем торгов деривативами вырос на 65% г/г в апреле за счет роста объема торгов сырьевыми, индексными и валютными фьючерсами.

Клиентские балансы: Рублевые балансы, на которые приходится основная часть процентного дохода биржи, выросли на 61% г/г и не изменились в месячном сопоставлении в апреле, так как волатильность на рынке сохранялась повышенной. Долларовые балансы подскочили на 229% г/г и на 47% м/м, что может объясняться понижением ставки ФРС почти до нулевого уровня. В итоге средние рублевые и долларовые балансы за 4M20 выросли на 29 -96% г/г.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

X5 (НА УРОВНЕ РЫНКА): дивидендные выплаты за 2019 г. в пользу Альфа Групп откладываются; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО

Как сообщило агентство “Интерфакс”, Альфа Групп (которой принадлежит 47,86% акций X5) попросила X5 перенести сроки дивидендных выплат группе по итогам 2019 г., ссылаясь на высокий уровень внешней неопределенности. Для миноритарных акционеров размер дивидендных выплат за 2019 г. не изменился – 110,47 руб./ГДР (при дивидендной доходности на уровне 5,1%); дата закрытия реестра назначена на 23 мая. Совокупный пул дивидендных выплат за 2019 г. составляет 30 млрд руб.; таким образом, размер дивидендных выплат Альфа Групп составляет примерно 14,4 млрд руб. Временное сохранение этой суммы внутри компании поддерживает уровень долга, однако незначительно: при прочих равных, отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,4x против 1,5x в 1К20. Сумма дивидендных выплат эквивалентна примерно 18-20% бюджета капитальных расходов X5 на 2020 г.

X5 расширяет свою сеть супермаркетов на Урал и в Поволжье; НЕЙТРАЛЬНО

X5 (FIVE LI: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $36,6/ГДР) объявила о заключении соглашения с торговой сетью Райт о получении права долгосрочной аренды на торговые площади 21 магазина сети на Урале и в Поволжье, где к концу августа этого года X5 откроет свои супермаркеты “Перекресток”. Совокупные торговые площади составят 33 тыс. кв м. 15 магазинов находится в Свердловской области, 3 – в Тюменской области, 2 – в Башкортостане и 1 – в Ханты-Мансийском автономном округе. Цена сделки не раскрывается. В целом сделка соответствует стратегии расширения X5. На торговые площади этих магазинов приходится примерно 5% новых торговых площадей X5 (валовых), запланированных на 2020 г., по нашей оценке, что соответствует 0,4% совокупных торговых площадей X5 по состоянию на 1К20. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

VEON: финансовые результаты за 1К20 оказались немного ниже консенсус-прогноза; восстановление российского бизнеса откладывается до 1П21; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО

Компания VEON (VEON US: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила невпечатляющие финансовые результаты за 1К20 по МСФО – выручка и EBITDA оказались немного ниже консенсус-прогноза. Российский сегмент услуг мобильной связи остается проблемным – его выручка снизилась на 4,4% г/г, несмотря на сильный рост выручки сегмента мобильных данных (+8,5% г/г) на фоне ускорения снижения выручки в сегменте голосовых сервисов. Возобновление роста выручки Beeline маловероятно до 1П21 (ранее ожидалось в конце 2020 г.), так как карантин негативно влияет на поведение абонентов мобильного сегмента (роуминг, миграция абонентов в фиксированную связь) и вызывает определенные задержки в развертывании сети 4G. На уровне группы самая слабая динамика придется на 2К20, так как в этот период на рынках присутствия компании в полной мере проявится эффект карантинных мер. Менеджмент указал на снижение выручки на 8-9% г/г, а EBITDA – на 13-16% г/г в местных валютах на уровне группы в апреле. Прогноз на 2020 г. отозван. Мы ожидаем, что рынок отреагирует нейтрально или негативно на отчетность, учитывая как слабую динамику акций VEON в последние недели, так и общую обеспокоенность инвесторами продолжающимися проблемами в бизнесе компании.

Финансовые результаты за 1К20 оказались ожидаемо слабыми. Выручка и EBITDA оказались немного ниже консенсус-прогноза. Долларовая выручка снизилась на 1,3% г/г и не изменилась в годовом сопоставлении, без учета динамики местных валютных курсов. EBITDA снизилась на 3% г/г на сопоставимой основе и на 29% г/г фактически (EBITDA за 1К19 отражает разовое поступление от компании Ericsson на сумму $350 млн). Чистый долг снизился на 7% к/к до $7,74 млрд на конец 1К20, а коэффициент “чистый долг/EBITDA” составил 2,0x.

Выручка российского сегмента услуг мобильной связи снизилась на 4% г/г, возобновление роста откладывается до 1П21. Выручка сегмента услуг мобильной связи Beeline достигла дна в 1К20, снизившись на 4,4% г/г в сравнении со снижение на 5,9% в предыдущий квартал. Снижение выручки обусловлено ускорением снижения выручки голосовых сервисов (-9,3% г/г против -8,6% в 4К19) из-за дополнительного давления на фоне пандемии Covid-19 в форме снижения платы за услуги роуминга и оттока абонентов (который составил 1,2 млн к/к; одной из причин оттока является уменьшение количества мигрантов). Выручка сегмента мобильных данных оказалась позитивным сюрпризом – рост выручки этого сегмента восстановился до 8,5% г/г в сравнении со снижением на 1-3% г/г в предыдущие 4 квартала, несмотря на продолжающийся отток абонентов (который составил 0,8 млн г/г и 1,2 млн к/к до 34,4 млн абонентов) на фоне ускорения роста пользования услугами этого сегмента до 61% г/г (+13% к/к). Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы нейтрализовать динамику выручки сервисов, не связанных с мобильными данными. Согласно заявлению менеджмента VEON, возобновление позитивной динамики выручки Beeline откладывается на один-два квартала с конца 2020 г., как ранее ожидал менеджмент, из -за последствий пандемии Covid-19, в том числе снижения выручки от услуг роуминга, смещения абонентов из сегмента услуг мобильной связи в сегмент фиксированной связи, некоторых задержек (на 6-8 недель от нормального графика) в поставке и установке оборудования 4G.

Влияние пандемии Covid-19 и перспективы бизнеса: выручка ожидаемо достигла дна в апреле, опустившись на 8-9% г/г; менеджмент отозвал прогноз на 2020 г. VEON наблюдает значительные изменения в поведении абонентов в связи с карантином, в том числе миграцию абонентов из мобильного сегмента в сегмент фиксированной связи и из центра городов в окраинные районы и загородную местность. В России это ведет к ускорению роста выручки от услуг фиксированной связи (с 3,7% г/г в 4К19 до 7,2% г/г в 1К20) на фоне притока новых абонентов, однако служит негативным фактором для мобильного сегмента, так как покрытие сети 4G Beeline за пределами крупных городов остается недостаточным и уступает конкурентам. Тем не менее, российский бизнес в меньшей степени подвержен влиянию негативных событий в сравнении с другими рынками присутствия. Особенно сильно страдают Грузия, экономика которой сильно зависит от туризма, и Бангладеш, где действует режим строгого карантина и менее развиты онлайн сервисы пополнения счетов. Менеджмент указал на снижение выручки на 8-9% г/г, а EBITDA – на 13-16% г/г в местных валютах на уровне группы в апреле. Компания воздерживается на данном этапе от прогнозов на 2020 г.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

АЛРОСА: Наблюдательный совет рекомендовал дивиденды за 2П19; НЕЙТРАЛЬНО Наблюдательный совет АЛРОСы (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8/акцию) на заседании 6 мая рекомендовал направить на дивиденды 19,37 млрд руб., или 2,63 руб. на одну акцию по итогам 2П19, что эквивалентно 100% СДП. Коэффициент дивидендных выплат предусматривает дивидендную доходность на уровне 4,2%, что превосходит наши ожидания. Коэффициент дивидендных выплат по итогам 2019 г. соответствует годовой доходности 10,3%. Дата закрытия реестра назначена на 14 июля. Мы считаем, что новость НЕЙТРАЛЬНА для динамики акций компании. 12 мая компания представит данные о продажах за апрель. Ранее мы говорили о том, что в апреле объемы продаж могут быть нулевыми или приблизиться к этому уровню.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)