Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Абсолют Банка на уровне «ruВВВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности, а также удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки со стороны акционера в случае возникновения необходимости», — отмечается в релизе агентства. В «Эксперт РА» напоминают, что Абсолют Банк контролируется структурами НПФ «Благосостояние».

Умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает ограниченную долю банка на российском банковском рынке при сильных конкурентных позициях в отдельных сегментах, в частности в ипотеке , поясняют аналитики. В то же время агентство отмечает ограниченный потенциал ипотечного сегмента в среднесрочной перспективе: по мнению экспертов, в результате сокращения доходов населения и потери рабочих мест в условиях финансовой нестабильности объемы выдачи ипотеки в 2020 году могут быть меньше результатов 2019 года.

Текущие нормативы достаточности капитала позволяют банку выдержать полное обесценение примерно 4,8% активов и внебалансовых обязательств под риском. Агентство отмечает, что в конце ноября 2019-го буфер абсорбции убытков опускался у банка ниже 3%, при этом аналитики ожидают, что при необходимости капитальные вливания могут производиться акционерными структурами своевременно и в нужном объеме, что нашло отражение в оценке влияния внешней поддержки на кредитоспособность банка как высокой. Агентство отмечает получение банком положительного финансового результата, однако около половины прибыли по РСБУ пришлось на положительный эффект от применения МСФО 9 в I квартале 2019 года. Операционная эффективность оценивается положительно за счет высокого покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Основу активов банка формирует кредитный портфель. Портфель розничных ссуд имеет адекватное качество, в то время как в корпоративном портфеле доля просроченной задолженности на 1 марта 2020 года составила 24,2%. Качество облигационного портфеля банка агентство оценивает как высокое. Отмечается, что около 14% активов на 1 марта 2020 года приходится на межбанковские кредиты, предоставленные Балтинвестбанку, санатором которого «Абсолют» является с 2015 года.

Агентство отмечает рост объема балансовой ликвидности банка. Поддержку ликвидной позиции во многом оказала сделка по уступке портфеля ипотечных кредитов в декабре 2019 года. В то же время на текущий момент портфель ценных бумаг банка не обременен и может быть использован для привлечения дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Кроме того, около 20% розничного кредитного портфеля представлено кредитами, которые удовлетворяют критериям продажи в рамках бизнес-модели банка.



Уровень корпоративного управления, бизнес-процессов и риск-менеджмента оценивается агентством консервативно, в том числе по причине значительного уровня обесценения активов в прошлом. Агентство отмечает обновление команды топ-менеджеров в банке в 2019—2020 годах, однако пока не может оценить эффективность произошедших кадровых изменений. Стратегия развития на 2020—2022 годы предусматривает приоритетное развитие банком розничного обеспеченного кредитования, дальнейшее проведение сделок по продаже и секьюритизации кредитов физлиц. Агентство отмечает, что в среднесрочной перспективе смена фазы экономического цикла может затруднить поддержание показателей рентабельности на уровне 2019 года на фоне роста стоимости риска, а также оказывать давление на капитальную позицию банка.