Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении права на судебную рассрочку должникам, в отношении которых введены мораторий на их банкротство и процедура наблюдения или реструктуризации долга, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в дополнение к ранее принятым мерам и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Правительство ранее ввело мораторий сроком на шесть месяцев на подачу кредиторами заявления о признании банкротом в отношении отдельных категорий должников. Законопроект устанавливает, что если в период действия моратория по заявлению такого должника введена процедура наблюдения или реструктуризации долгов гражданина, то должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки.

Судебная рассрочка распространяется на требования всех кредиторов, в том числе не включенные в реестр требований кредиторов. Условия такой рассрочки должны предусматривать изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также обязательств, подлежащих включению в реестр требований кредиторов, срок исполнения которых наступает в течение одного года с даты предоставления судебной рассрочки. Исполнение данных обязательств должно происходить ежемесячно равными долями в течение одного года.

Данные сроки могут быть увеличены до двух лет, если выручка (доходы) должника за отчетный период календарного года, в котором предоставляется судебная рассрочка, более чем на 50% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. А если на момент подачи заявления должника не истек ни один отчетный период, то сравниваются между собой показатели выручки (доходов) должника за два года, предшествующие году подачи заявления. Если же должник относится к стратегическим предприятиям и организациям, то соответствующие сроки могут быть увеличены до трех лет.

В законопроекте определены критерии, которым должны соответствовать должники, чтобы обратиться за судебной рассрочкой. В частности, выручка (доходы) должника за отчетный период года, в котором возбуждено дело о банкротстве, должна быть более чем на 20% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. В случае, если на момент подачи заявления должника не истек ни один отчетный период, то сравниваются между собой показатели выручки (доходов) должника за два года, предшествующие году подачи заявления. Также должна отсутствовать задолженность по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также задолженность по выплате выходных пособий или зарплате.