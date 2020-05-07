Совокупный розничный кредитный портфель банков в апреле уменьшился примерно на 0,6%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, уточнив, что корпоративный кредитный портфель при этом вырос на 1,2%.

«Требования к российским компаниям увеличились приблизительно на 1,2%. Это ниже рекордного роста в марте (тогда было 2,6%), но заметно выше средних значений до введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка», — сказала Набиуллина.



Противоположную динамику показали кредиты физлицам. «С одной стороны, банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой — люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов», — отметила глава ЦБ.

