Пенсионные средства НПФ в I квартале 2020 года снизились незначительно — на 1,5%, до 4,208 трлн рублей. На фоне рыночной волатильности, начавшейся в марте, фонды наращивали вложения пенсионных средств в консервативные долговые инструменты, говорится в очередном выпуске аналитического материала «Тенденции рынка НПФ».

Негативные рыночные факторы в январе — марте повлияли на инвестиционные портфели НПФ значительно меньше, чем на финансовые рынки в целом: пенсионные накопления уменьшились за квартал на 1,3%, до 2,822 трлн рублей, пенсионные резервы — на 2,0%, до 1,386 трлн. Незначительное по сравнению с ситуацией на рынках снижение инвестиционных портфелей НПФ связано с преобладанием в них долговых инструментов (корпоративных облигаций и ОФЗ), 27,8% которых не зависят от рыночной волатильности, так как оцениваются по амортизированной стоимости.

В структуре пенсионных накоплений самыми существенными изменениями стали снижение стоимости акций — на 14,4%, до 151,8 млрд рублей, и рост объема сделок обратного РЕПО (продажа ценной бумаги с обязательством обратного выкупа) — на 21,7%, до 165,8 млрд рублей. Стоимость акций снизилась в первую очередь из-за отрицательной динамики рынков, но были и точечные продажи акций: из-за волатильности фонды переложили часть накоплений в менее рискованные инструменты — в частности, в долговые бумаги, в том числе в рамках сделок РЕПО. В структуре вложений пенсионных накоплений по-прежнему преобладают корпоративные облигации (52%, или 1,468 трлн рублей) и государственные ценные бумаги (29,9%, или 844 млрд рублей).

В портфелях пенсионных резервов за квартал заметнее всего снизилась стоимость ОФЗ — на 13,7%, до 156,9 млрд рублей, в первую очередь из-за погашения выпуска, присутствующего в портфелях большинства фондов. Стоимость акций в портфеле пенсионных резервов сократилась менее значительно, чем в пенсионных накоплениях, — на 3,6%, до 153,8 млрд рублей: на фоне рыночной «просадки» фонды в I квартале нарастили позиции в акциях в портфеле пенсионных резервов. Кроме того, НПФ в условиях волатильности увеличили инвестиции пенсионных резервов в корпоративные облигации: их стоимость выросла на 2,4%, до 644 млрд рублей, они остаются основным объектом вложений и пенсионных резервов (46,5% портфеля).

Пенсионные фонды продолжают инвестировать в реальный сектор экономики. В него вложено 1,050 трлн рублей пенсионных накоплений, что по-прежнему составляет наибольшую часть (37,2%) портфеля, хотя стоимость этих инвестиций за первые три месяца года снизилась на 3,5%. Инвестиции в реальный сектор пенсионных резервов продолжили расти и увеличились на 2,3%, до 485 млрд рублей.

«В условиях пандемии фонды продолжают бесперебойно выплачивать пенсии, причем в большинство НПФ клиенты обращаются за назначением пенсий дистанционно. Ранее Банк России предоставил НПФ ряд регуляторных послаблений, однако в течение марта — апреля фонды не воспользовались самым существенным из них — возможностью учитывать долговые ценные бумаги по стоимости по состоянию на 1 марта 2020 года. В зависимости от ситуации на рынках некоторые фонды не исключают использования этой возможности в дальнейшем — до 30 сентября 2020 года. При этом 10 из 44 фондов воспользовались возможностью увеличить сроки проведения стресс-тестирования с 10 до 20 дней, а еще ряд НПФ — отсрочками по сдаче в Банк России отчетности (по некоторым формам срок был перенесен до 30 июня)», — говорится в обзоре.