Ипотечные каникулы, введенные летом 2019 года, показали свою эффективность для сохранения платежеспособности заемщиков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пояснив, что большая часть клиентов, завершивших каникулы, вернулись в свой график платежей.

«Из числа заемщиков, завершивших каникулы, в график платежей удалось вернуться 76%. То есть механизм передышки для граждан действительно работает», — отметила Набиуллина на пресс-конференции.



Напомним, закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вступил в силу 31 июля 2019 года. Он позволяет воспользоваться отсрочкой платежей на срок до полугода при потере заемщиком работы, снижении его дохода или увеличении числа иждивенцев. Одновременно с 3 апреля действует закон о кредитных каникулах для потерявших доход на время пандемии коронавируса в стране. Он распространяется на все виды кредитов, в том числе потребительные , автокредиты и кредитные карты .