Закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вступил в силу 31 июля 2019 года.
Ипотечные каникулы, введенные летом 2019 года, показали свою эффективность для сохранения платежеспособности заемщиков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пояснив, что большая часть клиентов, завершивших каникулы, вернулись в свой график платежей.
«Из числа заемщиков, завершивших каникулы, в график платежей удалось вернуться 76%. То есть механизм передышки для граждан действительно работает», — отметила Набиуллина на пресс-конференции.
Напомним, закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вступил в силу 31 июля 2019 года. Он позволяет воспользоваться отсрочкой платежей на срок до полугода при потере заемщиком работы, снижении его дохода или увеличении числа иждивенцев. Одновременно с 3 апреля действует закон о кредитных каникулах для потерявших доход на время пандемии коронавируса в стране. Он распространяется на все виды кредитов, в том числе потребительные, автокредиты и кредитные карты.
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