Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, пишет РБК . Банк России месяц назад разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении — такая мера действует с 6 апреля по 1 июля и касается тех счетов, которые открываются для «социально значимых платежей». Но до сих пор ни один из крупнейших банков не предоставил новым клиентам такую возможность.

В кредитных организациях пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию. Также каждое решение по работе с социально значимыми платежами принимается индивидуально в соответствии с законодательством. У клиентов есть возможность открывать счета в их банке дистанционно с помощью Единой биометрической системы, но для этого заранее надо было сдать в любом отделении финучреждения биометрические образцы лица и голоса, напомнили в кредитных организациях.

В ЦБ рассчитывают, что банки начнут предоставлять услугу, если она будет востребована клиентами. По словам представителя регулятора, кредитные организации в большинстве своем располагают техническими возможностями, чтобы организовать такую работу, и банк может получить необходимую информацию от клиента.

Проблема в том, что у банков нет четкого понимания процедуры удаленной идентификации и точной категоризации социально значимых платежей, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, банки решили не рисковать нарушением антиотмывочного законодательства, так как применяемые против нарушений меры могут быть серьезными. Пока проблема с невозможностью дистанционного открытия счетов остро не стоит, но если ограничительные меры продлятся еще несколько месяцев, тогда банки могут начать внедрять удаленную идентификацию, прогнозирует Достов.

По мнению экспертов, дистанционная идентификация однозначно несет риски предоставления клиентами недостоверной информации, а ЦБ так и не указал, какие именно способы дистанционной передачи данных будут считаться безопасными. Еще одна причина в технических настройках. Банки были готовы к внедрению удаленной идентификации еще до пандемии, но необходимо проводить перенастройку автоматизированной банковской системы, и у крупных кредитных организаций она может занимать значимое количество времени, отметили эксперты.