С 12 мая 2020 года объединенные финансовые организации работают под одной лицензией. Таким образом, Банковская группа ЗЕНИТ завершила интеграционные процессы, запущенные в 2018 году. В ноябре 2019 года Банка ЗЕНИТ присоединил АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк».

Юридическое и технологическое объединение Банка ЗЕНИТ, Спиритбанка и Банка ЗЕНИТ Сочи включало слияние бизнеса и региональной сети, унификацию операционной модели. Теперь клиентам независимо от региона присутствия доступна сбалансированная продуктовая линейка и современные сервисы дистанционного банковского обслуживания. Объединенная база клиентов банка составила более 605 тыс. физических лиц и 19 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

«Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк — это кредитные организации с богатой клиентской историей и глубокой экспертизой в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Уверен, что объединение под единым брендом даст импульс к усилению позиций в данном сегменте. Синергетический эффект прежде всего почувствуют наши клиенты в части сервиса и поддержки. Уже сейчас им доступны все программы, включая кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса», — отметил главный управляющий директор Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

После объединения председатель правления Банка ЗЕНИТ Сочи Игорь Сосин продолжит работу в Банке ЗЕНИТ. На позиции старшего вице-президента, советника правления он будет работать над развитием направления малого и среднего бизнеса.

«За неполные два года Банк ЗЕНИТ юридически и технологически объединил четыре самостоятельные финансовые организации — это знаковый бизнес-кейс. В текущих экономических условиях фокус на укрупнение и унификацию бизнес-модели полностью себя оправдал. За счет оптимизации и повышения эффективности управления Группой мы вошли в 2020 год с достаточным запасом прочности капитала и уровнем ликвидности», — отметил первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Константин Рыбаков.

Реквизиты Спиритбанка и Банка ЗЕНИТ Сочи будут действовать до 7 августа 2020 года. В течение этого времени частным клиентам и предпринимателям необходимо оповестить своих партнеров и контрагентов о смене реквизитов. Новые данные можно получить в отделениях банка и по телефонам контакт-центра. В связи с пандемией коронавируса банк рекомендует посещать офисы только в случаях крайней необходимости.