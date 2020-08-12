Заявки на оформление военной ипотеки по льготной ставке 6% годовых принимаются до 1 ноября 2020 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство.

Ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке можно получить на срок от 1 года и до достижения заемщиком предельного возраста пребывания на военной службе. Программа распространяется на приобретение жилья стоимостью до 3,97 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а для супругов военнослужащих - до 7,93 млн рублей. Для других регионов - до 3 млн рублей.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала. Пониженная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.

«Льготная ставка позволит принять решение тем, кто отложил покупку квартиры из-за режима самоизоляции. Преимущества этой программы — возможность широкого выбора недвижимости и достаточно гибкие условия получения кредита. Клиенты могут оформить заявку дистанционно, без посещения офиса», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Получить кредит по льготной ставке могут военнослужащие - участники Накопительно-ипотечной системы не менее 3 лет. Срок рассмотрения заявки не более 3 рабочих дней, не считая дня подачи кредитной заявки и требуемых Банком документов.