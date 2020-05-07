Банк России сокращает объем размещения купонных облигаций, сообщает пресс-служба регулятора.

«В условиях снижения структурного профицита ликвидности и потребности в абсорбировании устойчивой части избыточного уровня ликвидности банковского сектора Банк России принял решение не проводить с 12 мая 2020 года аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Это решение позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании Банком России ликвидности с помощью своих основных операций — недельных депозитных аукционов», — говорится в сообщении.



Кроме того, с 12 мая 2020 года и до погашения 31-го выпуска КОБР не будут проводиться аукционы по размещению 32-го выпуска КОБР.



Решение о дальнейшем графике и объеме размещения 33-го выпуска КОБР будет принято позднее с учетом развития ситуации с ликвидностью банковского сектора.