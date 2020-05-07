Центробанк вводит аукционы месячного и годового РЕПО, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Такие меры председатель ЦБ объяснила снижением срочности привлекаемых банками средств и увеличением дисбаланса между пассивами и активами из-за кредитных каникул.

«Мы временно вводим более длительный срок инструмента рефинансирования. Долгосрочные операции РЕПО планируется осуществлять на сроки один месяц и один год», — объявила Набиуллина.

Аукционы будут проводиться один раз в месяц, принять в них участие смогут все кредитные организации, уже имеющие право на совершение операций РЕПО с Банком России. Первый аукцион месячного РЕПО планируется провести в конце мая, годового РЕПО — в конце июня.

«По долгосрочным операциям, учитывая объективно более высокие риски, мы планируем принимать только самые надежные активы: ОФЗ и облигации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале», — отметила глава ЦБ.



Ставка будет плавающей и будет изменяться вслед за ключевой. «Таким образом, эти операции не будут влиять на процентные ставки в экономике», — заключила Эльвира Набиуллина.