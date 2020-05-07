БайкалИнвестБанк успешно завершил юридические процедуры по присоединению банка «Реалист», и с 7 мая 2020 года начал обслуживание клиентов в рамках единого бренда, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Все бизнес-процессы обоих банков переведены в общую теологическую инфраструктуру и приведены к единой структуре и регламентам. Собственный капитал объединенного банка составил 4 млрд рублей, а кредитный портфель превысил 14 млрд рублей», — говорится в сообщении.

После завершения процедуры присоединения клиенты продолжат обслуживание в тех же офисах, но уже под брендом БайкалИнвестБанка. На прежних условиях им доступны продукты и услуги, ранее оформленные в обоих банках. Перезаключать действующие договоры клиентам не требуется. В рамках присоединения интернет-банк и мобильный банк банка «Реалист» объединены с интернет-банком и мобильным банком БайкалИнвестБанка и доступны клиентам с прежними аутентификационными данными.

«Завершение процедуры реорганизации увеличит возможности и позволит создать максимально комфортные условия обслуживания для наших клиентов», — отметил председатель правления банка «Реалист» Сергей Давымока.

По словам председателя правления БайкалИнвестБанка Надежды Бобылевой, объединение банков даст значительный синергетический эффект, повысит финансовую устойчивость и эффективность работы объединенного банка.

В рамках реализации стратегии банк будет делать упор на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие лизингового направления, а также на работу с предприятиями-недропользователями, которые многие годы являются основными и значимыми для банка клиентами.