Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Народного Банка до уровня «ВB-(RU)», изменив прогноз на «стабильный».

Ранее у банка был «позитивный» прогноз, свидетельствует информация на сайте АКРА.

Повышение кредитного рейтинга банка отражает усиление диверсификации его операционных доходов и более сдержанное отношение к рискам в 2019 году, указывают аналитики. Дальнейшая оценка кредитоспособности банка будет зависеть от устойчивости этих положительных тенденций в следующие 12 месяцев.

«Стабильный» прогноз обуславливается ожиданиями АКРА относительно сохранения высокого уровня достаточности капитала банка и комфортного уровня покрытия проблемной задолженности резервами, что будет по-прежнему поддерживать способность банка абсорбировать кредитные убытки, тем самым несколько смягчая риски в текущих сложных операционных условиях, отмечается в релизе.

Как напоминают в АКРА, Народный Банк осуществляет деятельность в Москве и Карачаево-Черкесии. Повышение оценки его бизнес-профиля на одну ступень, до «b+», отражает результаты работы банка по улучшению диверсификации источников операционного дохода. Улучшения произошли за счет снижения концентрации на гарантийном бизнесе и запуска нового направления — электронной коммерции. Кроме того, банк в целом придерживается консервативной политики в отношении уровня принимаемых рисков, что в совокупности с вышеперечисленным обуславливает позитивное рейтинговое действие.

Основными источниками доходов Народного Банка остаются комиссионные доходы от операций по выдаче банковских гарантий, хотя их объем значительно уменьшился, а также доходы от выполнения функций оператора электронной торговли. С учетом того, что для банка это направление является относительно новым (запуск состоялся в 2019 году), ему еще предстоит доказать устойчивость операционных результатов, генерируемых в этом сегменте бизнеса, а также прочность своих конкурентных позиций в электронной коммерции. По мнению АКРА, это перспективное направление деятельности, которое в последнее время стремительно развивается и может быть особенно привлекательным на фоне рисков продления режима самоизоляции или его повторного введения в будущем.

Капитализация банка оценивается как сильная и продолжит оставаться ключевым положительным фактором рейтинговой оценки на горизонте ближайших 12 месяцев. По состоянию на 1 марта 2020 года значение норматива Н1.2 составляло у банка 23%. Поддержку капитализации окажет ожидаемый сдержанный рост кредитного портфеля, а также практически полное покрытие проблемных кредитов резервами. Также отмечается адекватная рентабельность бизнеса.

Слабая оценка риск-профиля обусловлена высокой концентрацией на отдельных контрагентах (на десять крупнейших групп заемщиков приходится порядка 70% всех кредитов), а также ростом проблемной и потенциально проблемной задолженности за последние 12 месяцев (около 25% кредитного портфеля, согласно оценкам АКРА).

«В 2020 году возможны повышенные кредитные риски на фоне экономического спада. В частности, корпоративный кредитный портфель практически полностью приходится на сферу торговли и услуг, в то время как розничный портфель (примерно половина портфеля) представлен преимущественно необеспеченными кредитами, которые могут быть особенно уязвимыми сегментами в следующие 12 месяцев», — говорится в релизе.

Агентство также отмечает дополнительные кредитные риски в гарантийном портфеле банка. По оценкам АКРА, на потенциально проблемных принципалов приходится порядка 10—15% от всех выданных гарантий Народного Банка. Преобладающая часть выданных гарантий приходится на строительный сегмент, финансовая устойчивость которого также может оказаться под давлением возросших экономических рисков.



В числе прочего АКРА обращает внимание на значительное изменение структуры активов и обязательств банка начиная с IV квартала 2019 года. Данные изменения обусловлены формированием большой суммы обеспечительных взносов со стороны различных участников системы расчетов в рамках электронной коммерции. Агентство не считает подобные изменения источником риска, поскольку банк размещает эти средства в аналогичные по срочности межбанковские активы и в ЦБ.

