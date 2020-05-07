Общая выручка «Билайна» в России в I квартале 2020 года составила 67,5 млрд рублей, продемонстрировав снижение на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении группы Veon, владеющей российским ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 4,4%, до 52,5 млрд рублей, за счет снижения выручки от международного роуминга и негативного влияния преобладания безлимитных тарифов. Частично это снижение было компенсировано ростом на 7,2% фиксированной выручки за аналогичный период.

«В результате вызовов, связанных с конкурентной ситуацией на рынке, уровнем эффективности нашей розничной сети, а также снижением количества мигрантов в базе в I квартале 2020 года, абонентская база компании сократилась на 1,4% по сравнению c показателями аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.



Как поясняют в компании, значительного роста по направлению мобильных данных и выручки от мобильных финансовых сервисов оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать снижение выручки от голосовых и СМС-сервисов, при этом дополнительное негативное влияние оказало снижение выручки от услуг связи в международном роуминге из-за ситуации с COVID-19.

Продолжился существенный рост объемов передаваемых данных на пользователя, он составил 60,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовало увеличение доли покрытия 4G до 86% по сравнению с 77% в марте 2019 года. Выручка от продаж оборудования и аксессуаров снизилась на 1,7% в годовом исчислении в связи с сокращением количества розничных магазинов, но потери были частично компенсированы более высоким объемом отгрузок в дилерскую сеть.

В I квартале 2020 года выручка «Билайна» в фиксированном сегменте выросла на 8,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года благодаря росту выручки от ШПД и транзитного трафика.

Абонентская база конвергентных предложений выросла в I квартале 2020-го на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1,4 млн клиентов. Таким образом, доля клиентов FMC в общей абонентской базе ШПД составила 52%.

Снижение показателя EBIDTA на 8,9% в I квартале 2020 года было вызвано сокращением доходной части и ростом расходов на содержание и эксплуатацию сети, вызванных активным строительством и расширением сети, частично это увеличение расходов было компенсировано более низкими коммерческими расходами, связанными с закрытием более 300 магазинов собственной розницы.

Капитальные затраты за вычетом затрат на лицензии снизились на 30,7% в связи с планами по времени развертывания сети. В I квартале 2020 года доля покрытия 4G в Москве достигла 99,4% с одновременным развертыванием 5G-Ready сети.