Законопроект, разрабатываемый правительством РФ, предоставляет ему право регулировать вопросы выплаты пассажирам денег за проезд в условиях пандемии, в том числе устанавливать особенности одностороннего расторжения договора перевозки, сообщил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

«В случае введения режима повышенной готовности или ЧС законодателям необходимо предоставить правительству РФ право регулировать вопросы выплаты пассажирам платы за проезд. И такой законопроект уже подготовлен в правительстве и в ближайшее время может быть внесен в Государственную думу для рассмотрения, он предполагает в том числе одностороннее расторжение договора о перевозке пассажира», — сказал Васильев.

По словам сенатора, транспортная отрасль нуждается в поддержке, «нельзя перевозчиков оставить один на один с экономическими проблемами мирового масштаба». Также необходимо учитывать интересы граждан.

«В нормативном акте должен быть, на мой взгляд, прописан достаточно гибкий алгоритм. Например, дать возможность для возврата средств тем, кто в связи с пандемией потерял работу и в ближайшее время не сможет воспользоваться сертификатом даже на очень привлекательных условиях. Возможно, есть смысл сделать сертификаты не именными, а безличными, чтобы те, кто летают крайне редко по большой необходимости, люди в возрасте, могли передать сертификат детям, внукам», — подчеркнул Васильев. Он также отметил, что «ваучер должен выдаваться на достаточно долгое время, как минимум на три года».

Ранее сообщалось, что правительство может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.