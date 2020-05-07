Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.

Эксперимент по выплате безусловного базового дохода был начат в Финляндии 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018 года. В эксперименте участвовали 2 000 безработных, которые получали ежемесячный базовый доход в размере 560 евро, который не облагался налогами, независимо от того, какой у них был другой доход и как активно они искали работу. Получатели основного дохода были выбраны методом случайной выборки среди тех, кто в ноябре 2016 года получал пособие по безработице от Института социального страхования Kela. Контрольную группу составили те, кто в ноябре 2016 года получал обычное пособие по безработице от Kela, но не участвовал в эксперименте.

«Получатели основного дохода были более удовлетворены своей жизнью и испытывали меньше умственного напряжения, чем контрольная группа, не получавшая безусловных денег. У них также было более позитивное восприятие их экономического благосостояния», — говорится в сообщении.

Однако базовый доход несколько отличался для разных групп: например, для семей с детьми, которые получили базовый доход, показатели занятости улучшились в течение обоих лет эксперимента.

«В целом эффект от занятости был небольшим. Это указывает на то, что для некоторых людей, которые получают пособие по безработице от Kela, проблемы, связанные с поиском работы, не связаны с бюрократией или финансовыми стимулами», — говорит главный научный сотрудник Института экономических исследований Финляндии Кари Хямяляйнен.

Респонденты, получавшие базовый доход, описали свое благополучие более позитивно, чем респонденты в контрольной группе. Они были более удовлетворены своей жизнью и испытывали меньше умственного напряжения, депрессии, грусти и одиночества. У них также было более позитивное восприятие их когнитивных способностей, то есть памяти, обучения и способности концентрироваться.

Получатели основного дохода доверяли другим людям и общественным институтам в большей степени и были более уверены в своем будущем и своей способности влиять на жизнь, чем контрольная группа. Это может быть связано с тем, что основной доход является безусловным, что, как было показано в предыдущих исследованиях, повышает доверие людей к государственной системе.

«Основной доход, похоже, увеличил активность разных видов среди тех, кто был активен уже ранее. С другой стороны, для тех, кто до эксперимента находился в сложной жизненной ситуации, базовый доход, похоже, не решил их проблем», — говорит профессор университета Хельсинки Елена Бломберг-Кролл.

Финский опыт был первым в мире экспериментом с базовым доходом, который был общенациональным, по установленным законам и основан на рандомизированном эксперименте. Участие в эксперименте не было добровольным, что означает, что можно сделать более надежные выводы о результатах, чем в других экспериментах, основанных на добровольном участии, заключает финское министерство.