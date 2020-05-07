Высокий суд Лондона перенес рассмотрение обвинений фонда Baring Vostok в отношении акционеров банка «Восточный» — Артема Аветисяна, его компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова — на январь 2021 года, пишет РБК . Об этом рассказал представитель кипрской структуры Evison, через которую фонд владеет 42% «Восточного», и подтвердил представитель «Финвижн».

Слушания перенесены по согласованию сторон — ответчики по иску («Финвижн», Артем Аветисян и Шерзод Юсупов) попросили об отсрочке на предоставление доказательств до 15 мая из-за коронавируса, рассказал представитель Evison. В итоге сторонам пришлось переносить и сроки слушаний, первоначально запланированных на июнь 2020 года. Стороны согласовали перенос слушаний на январь 2021 года.

Baring Vostok предъявил иск к Аветисяну в феврале 2020 года: фонд указал на то, что, несмотря на продолжающиеся разбирательства между сторонами в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA) и прямой запрет LCIA, «Финвижн» начала судиться с Evison в России. Это, как посчитал фонд, неуважение к суду, наказание за такое правонарушение может подразумевать в том числе и тюремное заключение.

Выиграв судебные процессы в России, «Финвижн» обязала Baring Vostok, который раньше был основным владельцем «Восточного», исполнить опцион на 9,99% акций банка — и получила контроль над ним. Evison уклонялась от исполнения опциона, ссылаясь на нарушения Аветисяном и «Финвижн» акционерного соглашения. Как считает Baring Vostok, до присоединения к «Восточному» банка «Юниаструм», принадлежавшего Аветисяну, из него были выведены активы на 3,6 млрд рублей. А акционерное соглашение между фондом и «Финвижн» также содержало арбитражную оговорку о том, что все споры должны решаться в LCIA.

Аветисяну и другим ответчикам не удалось оспорить подачу иска, апелляционный суд отказал им в разрешении на подачу жалобы. Судья указал, что не видит «исключительных обстоятельств», позволяющих Аветисяну и Юсупову выйти из процесса. Тот факт, что стороны согласовали перенос заседания, не влияет на решение апелляционного суда, отмечается в документе. Представитель «Финвижн» сообщил, что более позднее решение LCIA от июня 2019 года признает, что Baring Vostok недобросовестно и незаконно удерживал иск «Финвижн» по call-опциону в Англии. На основании этого «Финвижн» надеется доказать свою правоту, заключил он.