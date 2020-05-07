Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта (п. п.).

«Весенний процент с «Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) можно оформить под 5,9—6,4% годовых. «Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) открывается под 5,7—6,3% годовых. Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) привлекается под 4,7—5,8% годовых. Выплата процентов — ежемесячно. Возможно увеличение ставки по рублевому вкладу на 1 п. п. при использовании вкладчиком карты «Халва».

«Выгодное решение» (от 100 тыс. рублей на один год) можно оформить под 6,3% годовых. Выплата процентов – в конце срока. Предусмотрено увеличение ставки на 1,5 п. п. для владельцев карты «Халва» при открытии индивидуального инвестиционного или брокерского счета.

Все вклады пополняемые.