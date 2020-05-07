Сейчас фигуранты коррупционного скандала знакомятся с материалами своего дела.
Стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова, пишет «Коммерсант». По данным следствия, Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по 100–150 тыс. евро от руководства небольшого Кредитимпэкс Банка. Посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. О предполагаемых взятках, выплачиваемых полковнику Фролову, следствие узнало от его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина.
По версии следствия, в 2007 году к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители Кредитимпэкс Банка. Председателя правления банка Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов. В ходе очередной проверки в Кредитимпэкс Банке ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии.
Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. По версии следствия, с 2007-го по 2013 год банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по 100–150 тыс. евро за общее покровительство. Всего он получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. 655 рублей. 40 копеек. При предполагаемой опеке Дмитрия Фролова банк существовал довольно долго. ЦБ отозвал лицензию у Кредитимпэкс Банка 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд рублей.
Сейчас фигуранты коррупционного скандала знакомятся с материалами своего дела. Дмитрий Фролов помимо получения взяток обвиняется СКР в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина. Свою вину Фролов категорически отрицает.
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