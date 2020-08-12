Сбербанк перепрограммировал чуть меньше половины из 2 млн устройств для приема карт с истекшим сроком действия и делает все возможное для подготовки эквайринговой сети. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба госбанка.

«С момента начала кризиса, вызванного пандемией, Сбербанк приступил к переоборудованию всего парка POS-терминального оборудования, понимая сложности клиентов других банков с перевыпуском карт. И в настоящий момент усилиями собственных инженеров, работающих в режиме 24/7, успели перепрограммировать чуть меньше половины из 2 миллионов устройств, так как в части случаев необходим физический визит инженера банка в конкретную торговую точку. Банк делает все возможное, чтобы ускоренными темпами подготовить собственную сеть эквайринга под потребности клиентов других банков», — сообщили в кредитной организации.

Что касается клиентов Сбербанка, то для них карты перевыпускаются автоматически и без визита в банк, их необходимо лишь активировать в «Сбербанке Онлайн».

«Кроме того, позвонив по номеру 900, можно подать заявку на бесплатную доставку по любому адресу в пределах города Москвы перевыпущенных банковских карт для клиентов в возрасте от 65 лет, а также представителей маломобильных категорий граждан», — отметили в банке.

Как напоминает ТАСС, в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что Сбербанк не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках. По данным собеседников издания, Сбербанк мотивировал свой отказ технологической сложностью внедрения изменений, на которые может уйти несколько месяцев.



В Центробанке ранее рекомендовали банкам обеспечить возможность использования банковских карт , срок действия которых уже закончился, до 1 июля 2020 года.

